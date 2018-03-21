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ЕНД и «Альянс патриотов» не приняли участие в голосовании по проекту резолюции


21.03.2018   20:03
«Национальное движение» не приняла участие в голосовании по проекту парламентской резолюции в связи с Арчилом Татунашвили. Как пояснил председатель фракции Роман Гоциридзе, у «Нацдвижения» касательно проекта было три замечания, однако учтено было лишь одно.

По словам Гоциридзе, исходя из этого, партия воздерживается от участия в голосовании.

«… Первое замечание это то, что список, фактически, мертворожденный, реально в него можно внести только тех людей, которые осуждены и сидят в тюрьме. Зачем этим людям визы. Фактически, этот список будет бездействующим и никакого эффекта у него не будет.

Второе замечание состояло в том, чтобы правительство Грузии начало работу с Евросоюзом и США по поводу применения санкций в отношении России из-за нарушения соглашения 2008 года. Об этом ничего не говорится», - заявил Роман Гоциридзе.

В голосовании также не приняли участие депутаты "Альянса патриотов".






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