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ЕНД и «Альянс патриотов» не приняли участие в голосовании по проекту резолюции
21.03.2018 20:03
«Национальное движение» не приняла участие в голосовании по проекту парламентской резолюции в связи с Арчилом Татунашвили. Как пояснил председатель фракции Роман Гоциридзе, у «Нацдвижения» касательно проекта было три замечания, однако учтено было лишь одно.
По словам Гоциридзе, исходя из этого, партия воздерживается от участия в голосовании.
«… Первое замечание это то, что список, фактически, мертворожденный, реально в него можно внести только тех людей, которые осуждены и сидят в тюрьме. Зачем этим людям визы. Фактически, этот список будет бездействующим и никакого эффекта у него не будет.
Второе замечание состояло в том, чтобы правительство Грузии начало работу с Евросоюзом и США по поводу применения санкций в отношении России из-за нарушения соглашения 2008 года. Об этом ничего не говорится», - заявил Роман Гоциридзе.
В голосовании также не приняли участие депутаты "Альянса патриотов".
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