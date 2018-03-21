Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет завтра в Грузию с официальными визитом


21.03.2018   20:08
Завтра в Грузию с официальным визитом прибудет президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с делегацией.

Как сообщают в администрации президента Грузии, Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили рассмотрят вопросы политического сотрудничества между двумя государствами, направления развития многосторонних отношений в международных организациях, ситуацию в регионе и мире.

«Президенты также обсудят текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, создание совместных предприятий, вопросы реализации проектов в сфере науки, образования и медицины, транспорта, логистики и инфраструктуры», - сообщают в администрации президента.

Официальная церемония встречи Александра Лукашенко и делегации Беларуси пройдет в резиденции президента Грузии, после чего президенты проведут встречу с глазу на глаз и в расширенном формате, информацию о переговорах же представят медиа в виде заявлений.

Примечательно, что в рамках визита состоится подписание ряда совместных документов, которые будут оформлены между несколькими ведомствами Грузии и Беларуси.

В рамках официального визита президент Беларуси Александр Лукашенко возложит венок к мемориалу героев, павших за единство Грузии, проведет встречи с премьер-министром и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Во время визита в Тбилиси состоятся Дни Минска и грузино-белорусский бизнес-форум.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна