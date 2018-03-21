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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет завтра в Грузию с официальными визитом
21.03.2018 20:08
Завтра в Грузию с официальным визитом прибудет президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с делегацией.
Как сообщают в администрации президента Грузии, Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили рассмотрят вопросы политического сотрудничества между двумя государствами, направления развития многосторонних отношений в международных организациях, ситуацию в регионе и мире.
«Президенты также обсудят текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, создание совместных предприятий, вопросы реализации проектов в сфере науки, образования и медицины, транспорта, логистики и инфраструктуры», - сообщают в администрации президента.
Официальная церемония встречи Александра Лукашенко и делегации Беларуси пройдет в резиденции президента Грузии, после чего президенты проведут встречу с глазу на глаз и в расширенном формате, информацию о переговорах же представят медиа в виде заявлений.
Примечательно, что в рамках визита состоится подписание ряда совместных документов, которые будут оформлены между несколькими ведомствами Грузии и Беларуси.
В рамках официального визита президент Беларуси Александр Лукашенко возложит венок к мемориалу героев, павших за единство Грузии, проведет встречи с премьер-министром и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
Во время визита в Тбилиси состоятся Дни Минска и грузино-белорусский бизнес-форум.
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