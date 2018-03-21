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Армяно-грузинские взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне: Посол Армении в Грузии


21.03.2018   21:36
21 марта, в третий день своего визита в Самцхе-Джавахети, Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Грузии Рубен Садоян провел встречу с армянской общиной Ниноцминда.

Встреча прошла в формате вопросов и ответов. Прозвучало множество интересующих армянскую общину вопросов, относящихся к сельскому хозяйству, образованию, социально-экономической ситуации в районе.

Коснувшись уровня обучения грузинскому языку среди джавахетских армян, посол Армении призвал к тому, чтобы армянская община уделяла больше внимания изучению грузинского языка, поскольку это представляет особую важность.

Один из присутствовавших на встрече поинтересовался нынешним уровнем армяно-грузинских взаимоотношений. Отвечая на этот вопрос, посол Армении отметил, что они находятся на беспрецедентно высоком уровне, в чем большую роль играют, в том числе, очень теплые личные взаимоотношения между представителями высшего руководства Армении и Грузии, оказывающие свое воздействие на двусторонние отношения. В этом контексте посол Рубен Садоян выразил нынешним властям Грузии глубокую благодарность, в связи с тем, что для армянского населения Самцхе-Джавахетского региона создаются подобные благоприятные условия и их проблемы постоянно находятся в центре внимания.







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