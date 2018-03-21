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Въезд в Украину с начала года запретили 648 россиянам
21.03.2018 21:38
С начала 2018 года почти 650 гражданам Российской Федерации запрещен въезд в Украину.
Об этом Укринформу сообщил помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
"По состоянию на 21 марта запрещен въезд в Украину 648 россиянам", - сказал Слободян.
Он добавил, что в 2017 году был запрещен въезд в Украину 5 400 россиянам.
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