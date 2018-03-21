Участники нападения на журналистов «Рустави-2» были задержаны в уголовном порядке

21.03.2018 21:43 Пять активистов «Грузинского марша», вызванные в МВД Грузии на допрос вчера вечером, включая Ладо Садгобелашвили, которые участвовали в нападении на журналистов телекомпании «Рустави-2» 19 марта, были задержаны в соответствии с второй частью статьи 239 Уголовного кодекса Грузии. Статья касается хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, что карается тюремным заключением на срок от двух до пяти лет.



Вчера же на физическое противостояние у телекомпании «Рустави-2» с участием активистов «Грузинского марша», а также на прозвучавшее в эфире телеканала заявление с религиозным содержанием от телеведущего Георгия Габуния, которое вызвало агрессию со стороны ультра-националистической группы, откликнулась Патриархия Грузии.



«Сюжет «Рустави-2» от 18 марта своим бесстыдством, сарказмом и цинизмом превратилось в открытый вызов для общества», - говорится в заявлении Патриархии Грузии, - «Мы не можем поддержать насильственные действия. В то же время, мы требуем резкой реакции от властей, чтобы верующие... сняли с себя ощущение несправедливости и незащищенности», - заявляет Патриархия и требует, чтобы «государство своевременно обеспечило соответствующую защиту религиозных чувств».



Телеведущий Георгий Габуния, который отказался извиниться за свое заявление, сказал сегодня, что получает угрозы в социальных сетях. «Я уже вынужден передвигаться с охраной. Мне приходится не только работать в состоянии постоянного стресса, но и просто перемещаться по улице», - заявил Габуния. МВД начало расследование по статье 151 Уголовного кодекса Грузии по факту угроз в отношении Габуния.



На события вокруг нападения на журналистов «Рустави-2» сегодня откликнулись также НПО и политические партии.



В совместном заявлении группа НПО, объединенных в платформу «Нет фобии!», приветствует задержание Министерством внутренних дел активистов «Грузинского марша» в уголовном порядке, но там же отмечает, что государство должно «дать точную квалификацию преступлению», а также «использовать адекватное наказание в отношении всех тех лиц, виновность которых будет доказана». Кроме того, в гражданском секторе считают неприемлемым ограничение свободы выражения на основании «оскорбления религиозных чувств», и что правоохранительные органы должны осуществлять «строгую политику» в отношении действий, которые направлены против свободы выражения.



Политические партии также требуют защиты свободы слова в стране.



В совместном заявлении, под которое подписались 10 оппозиционных партий, в том числе, Единое национальное движение, Европейская Грузия, Свободные демократы и Республиканцы, говорится, что, с нападением на журналистов «Рустави-2» члены «Грузинского марша» «объявляют борьбу не только одному конкретному медиа-средству, но и всему грузинскому государству», одним из главных завоеваний которого является высокий стандарт свободы слова и свободы выражения. Оппозиционные партии требуют, чтобы власти дали «строгую оценку любому такому насильственному акту», а также «строго отреагировали на факт нападения на журналистов и наказать виновных со всей строгостью закона».



Civil Georgia











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