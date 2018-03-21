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Министр обороны о резолюции парламента по делу Татунашвили
21.03.2018 22:08
«Парламент Грузии принял решение, которое абсолютно соответствует национальным интересам нашей страны», — заявил министр обороны Грузии Леван Изория говоря о принятой парламентом резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.
«Это четкое выражение нашей политической команды связанное с такими вопросами, которые касаются принципиальной политики непризнания оккупированных территорий и и их деоккупации, связанной с безопасностью наших граждан и строгого соблюдения их прав. Конечно, для мирного урегулирования конфликтов, необходимо активное участие международного сообщества», — заявил министр обороны Грузии.
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