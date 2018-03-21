Джанелидзе: Грузия успешно использует все инструменты, которые ведут к членству в НАТО

21.03.2018 22:09 «Наша цель, чтобы на саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле, Грузия предстала как успешная страна – аспирант, кандидат на членство в НАТО, со своими реформами и наш успех был отражен в контексте политики открытых дверей, а также укрепить наше практическое сотрудничество» — заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе после заседания государственной комиссии НАТО по координации, которое проходило под председательством премьер-министра.



По оценке министра, государственная комиссия является форматом, который координирует необходимые реформы по интеграции страны в НАТО.



«Сегодня, мы утвердили ежегодную национальную программу 2018 года. Мы успешно реализовали программу 2017 года, и она была отмечена на заседании комиссии НАТО-Грузия в конце января. Грузия успешно продолжает реформы, которые важны для членства в НАТО. Это демократические реформы, экономические и оборонные реформы. Грузия также успешно использует все инструменты, которые мы проводим для членства в НАТО. Этот успех признается государствами-членами НАТО. Страны НАТО и сам альянс предоставляют Грузии очень важную практическую поддержку в процессе осуществления всех инструментов. Это укрепляет наши оборонительные возможности и повышает нашу совместимость со стандартами НАТО », — сказал Джанелидзе.



В результате недавних изменений в структуре правительства, вице-премьер, министр иностранных дел взял на себя функции председателя государственной комиссии по координации НАТО.















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