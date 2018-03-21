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Отравление Скрипаля может быть связано с выборами Путина - Борис Джонсон


21.03.2018   22:20
Борис Джонсон - Нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию может быть привязано к выборам президента РФ, прошедшим в минувшие выходные
Такое мнение выразил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Время нападения в Солсбери, вероятно, тесно связано с недавними выборами в России», — сказал он.

По словам Джонсона, многие «недемократические» лидеры очень часто перед выборами или каким-то острым эпизодом в политике провоцируют в воображении населения образ внешнего врага.

Напомним, 20 марта министр заявил, что президент России Владимир Путин не сможет дистанцироваться от отравления Скрипаля.






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