Отравление Скрипаля может быть связано с выборами Путина - Борис Джонсон

21.03.2018 22:20 Борис Джонсон - Нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию может быть привязано к выборам президента РФ, прошедшим в минувшие выходные

Такое мнение выразил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.



«Время нападения в Солсбери, вероятно, тесно связано с недавними выборами в России», — сказал он.



По словам Джонсона, многие «недемократические» лидеры очень часто перед выборами или каким-то острым эпизодом в политике провоцируют в воображении населения образ внешнего врага.



Напомним, 20 марта министр заявил, что президент России Владимир Путин не сможет дистанцироваться от отравления Скрипаля.















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