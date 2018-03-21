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Президент Грузии приветствует принятие парламентом «резолюции Татунашвили - Отхозория»
21.03.2018 22:27
Президент Грузии приветствует принятую парламентом «резолюцию Татунашвили — Отхозория», которая была утверждена при участии большинства и меньшинства.
Данное заявление сделала парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили, которая заявила, что принятая парламентом резолюция является показателем единства страны в отношении политики России.
«Эта великая трагедия снова объединила все общество и показала лицо России. Россия является оккупантом. Её политика ясна для всех, как внутри страны, так и на международной арене. Нет никакой разницы между убийством Татунашвили и нападением, которое недавно произошло в Великобритании.
Это хорошо стало ясно для наших партнеров, в том числе, это постоянно подчеркивал президент на встречах высоких уровней в Брюсселе и Вашингтоне и, естественно, очень важно, чтобы эта ситуация совместными усилиями, в том числе и в парламентском формате, была зафиксирована государственная позиция в связи с данным вопросом», — сказала Анна Нацвлишвили.
Комментарий Анны Нацвлишвили публикует администрация президента Грузии.
Парламент Грузии единогласно принял проект резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.
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