Президент Грузии приветствует принятие парламентом «резолюции Татунашвили - Отхозория»

21.03.2018 22:27 Президент Грузии приветствует принятую парламентом «резолюцию Татунашвили — Отхозория», которая была утверждена при участии большинства и меньшинства.



Данное заявление сделала парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили, которая заявила, что принятая парламентом резолюция является показателем единства страны в отношении политики России.



«Эта великая трагедия снова объединила все общество и показала лицо России. Россия является оккупантом. Её политика ясна для всех, как внутри страны, так и на международной арене. Нет никакой разницы между убийством Татунашвили и нападением, которое недавно произошло в Великобритании.



Это хорошо стало ясно для наших партнеров, в том числе, это постоянно подчеркивал президент на встречах высоких уровней в Брюсселе и Вашингтоне и, естественно, очень важно, чтобы эта ситуация совместными усилиями, в том числе и в парламентском формате, была зафиксирована государственная позиция в связи с данным вопросом», — сказала Анна Нацвлишвили.



Комментарий Анны Нацвлишвили публикует администрация президента Грузии.



Парламент Грузии единогласно принял проект резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

