Джонсон согласился со сравнением чемпионата мира по футболу в РФ с Олимпиадой в фашистской Германии

21.03.2018 22:33 Во время заседания в парламенте Великобритании лейборист Айан Остин сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в 11 городах России, с Олимпиадой в Германии во времена Адольфа Гитлера. С этим согласился министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, пишет The Guardian.



Британский парламентарий Остин в ходе заседания напомнил, что в 1936 году Гитлер использовал Олимпийские игры, чтобы улучшить имидж его страны и фашистского режима. Аналогичными действиями, по его мнению, занимается и президент России Владимир Путин, который "использует ЧМ-2018 в качестве пиар-хода для маскировки нарушений прав человека".



Остин подчеркнул, что, на его взгляд, сборная Англии по футболу не должна принимать участие в чемпионате мира в России, несмотря на то что она успешно квалифицировалась на турнир.



Министр иностранных дел Великобритании, в свою очередь, признал, что сравнение ЧМ-2018 в России с "Олимпиадой 1936 года, безусловно, верное". "Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться", - добавил Джонсон.



При этом он признал, что не совсем верно наказывать за действия РФ британских болельщиков и спортсменов и запрещать им ехать на чемпионат мира. Джонсон также пообещал обсудить с Москвой вопрос безопасности британских граждан на время проведения соревнований.















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