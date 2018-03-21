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Правительство Испании отстранило с должностей 260 каталонских политиков


21.03.2018   23:13
Правительство Испании с момента применения статьи 155 Конституции освободило от должностей 260 каталонских политиков. Об этом заявила в испанском парламенте вице-премьер Сорая Саенц де Сантамария, сообщает портал COPE.

За 120 дней с момента введения прямого управления Мадрида в Каталонии своих должностей лишились 260 человек, сообщила Сантамария.

По ее словам, 14 чиновников были уволены в непосредственным соответствии со статьей 155 Конституции. Еще 240 человек были уволенены правительством Испании в рамках процесса "сноса" государственных структур, созданных Женералитатом (правительством) Каталонии.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. На основании результатов голосования 27 октября парламент провозгласил независимость Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономии, ввел прямое управление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.






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