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Европарламент усложнил строительство «Северного потока 2»


21.03.2018   23:16
Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетике, поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода «Северный поток 2». Депутаты Европарламента приняли доклад председателя парламентского комитета Ежи Бузека, сообщает «Польское радио».

Теперь, Ежи Бузек начнет переговоры со странами Европейского Союза, которые представляет Болгария, председательствующая в Евросоюзе, в деле окончательной версии обновленных положений. Работу в этом деле пытаются отсрочить Австрия, Бельгия, Нидерланды и Германия.

Изменения в положения Европейская комиссия предложила в ноябре прошлого года. Речь идет о том, чтобы на все газопроводы, в частности те, что импортируют сырье, распространялось действие законодательства Евросоюза - Третьего энергетического пакета. Отсутствие точных положений в этом деле приводило в прошлом к ​​разному толкованию закона ЕС, и позволяла сторонникам «Северного потока 2» продвигать эту инвестицию.

Экс-президент Европарламента и автор отчета Ежи Бузек сказал, что некоторые положения в обновленном законе следует обсудить и еще более уточнить. Он предложил, чтобы в случае, когда газопровод соединяет страну ЕС с государством из-за пределов Сообщества и проходит по дну моря, директива Евросоюза должна распространяться также на территориальные воды и отдельные экономические зоны государств ЕС.

Кроме того, Ежи Бузек предложил, чтобы государства Евросоюза имели право временно выводить из-под действия директивы только те газопроводы, которые были построены до 8 ноября 2017 года, то есть до даты принятия изменений Еврокомиссией. «Северный поток 2» не попадает под это условие, завершение строительства которого запланировано на конец 2019 года. Для новых газопроводов такое исключение будет возможным в течение максимум 5-летнего периода.

В то же время ни одно из таких исключений не может угрожать диверсификации и безопасности поставками газа в Евросоюз.






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