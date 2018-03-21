В НАТО признают наличие у Грузии всех практических механизмов для подготовки к вступлению в Альянс - премьер

21.03.2018 23:38 В НАТО признают, что у Грузии есть все практические механизмы, чтобы подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



"Вступление в альянс является одной из важнейших целей внешней политики и политики безопасности Грузии", - сказал, как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, Г.Квирикашвили в среду на заседании государственной комиссии по координации интеграции в НАТО.



Премьер назвал развитие сотрудничества с НАТО в последние годы динамичным.



В ходе заседания, как сообщает пресс-служба, Г.Квирикашвили выразил надежду, что на саммите НАТО будет выражена политическая поддержка Грузии и будут зафиксированы серьезные достижения Грузии в процессе проведения реформ и интеграции в Альянс.



"Также, ожидаем рассмотрение вопроса перспективного сотрудничества между НАТО и Грузией в вопросе обеспечения безопасности в регионе Черного моря и отображение этого вопроса в повестке дня саммита", - заявил грузинский премьер.



По информации пресс-службы, на заседании была утверждена Годовая национальная программа (ГНП) на 2018 год, которую грузинская сторона представит в Брюсселе на ближайшем заседании комиссии НАТО-Грузия.



ГНП охватывает перечень реформ, осуществление которых должно приблизить Грузию к стандартам НАТО. Программа с 2009 года заменила Индивидуальный план действий партнерства, с помощью которого с 2004 года велось сотрудничество между НАТО и Грузией.



В пресс-службе отметили, что на заседании комиссии были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к саммиту НАТО.















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