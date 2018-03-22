Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения

22.03.2018 10:39 Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Ливией, передает Euronews.



Президент будет находиться под судебным контролем. Обвинения предъявлены по статьям "Пассивная коррупция" (получение взяток), "Нелегальное финансирование предвыборной кампании", "Нелегальное получение и владение государственными средствами" (Ливии).



После допроса в Центральном управлении по борьбе скоррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, длившегося 26 часов, Саркози отправился домой в 16 округ Парижа.



Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, с таким утверждением в интвертв телекналу евроньюс выступил сын Муаммара Каддафи Сайф аль-Ислам.



Какие именно меры по судебному контролю будут применены в отношении Саркози, пока не уточняется.















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