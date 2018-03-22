Конгресс США выделит Грузии более 105 млн долларов

22.03.2018 12:05 Конгресс США выделит Грузии в виде помощи более 105 млн долларов. Об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, который был распространен в конгрессе.



«Выделить Грузии в виде помощи по меньшей мере 105 325 000 долларов, а Украине – по меньшей мере 420 700 000 долларов», - говорится в проекте бюджета.



Отметим, что в эту сумму не входит военная помощь Украине в размере 200 миллионов долларов.



Последний срок проведения голосования по проекту бюджета – пятница, после чего бюджет должен подписать президент США Дональд Трамп.

















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