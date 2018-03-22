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Грузинская сторона пока не получала от Азербайджана ответ на запрос по делу Мухтарлы - генпрокурор


22.03.2018   13:37
Мы обратились к азербайджанской стороне, требуем допроса Афгана Мухтарлы и присутствия на этом допросе нашего представительства, — об этом заявил Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

По словам Шотадзе, кроме того, грузинская сторона требует вынесенного в отношении Мухтарлы приговора, чтобы удалось установить фактические обстоятельства.

По его словам, ответ от соответствующих органов Азербайджана пока не получен.

«Могу сказать, что в Грузии были проведены десятки следственных мероприятий. Фактически, было проведено все, что могла Грузия. Мы отправили правовую помощь в компетентные органы Азербайджана, требуем допроса Афгана Мухтарлы и присутствия на этом допросе нашего представительства. Мы требуем того приговора, который вынесли Афгану Мухтарлы в Азербайджане, чтобы установить те фактические обстоятельства, по которым азербайджанская прокуратура обвиняет Мухтарлы. На данном этапе мы не получали ответа от азербайджанских компетентных органов и ждем его», — заявил Ираклий Шотадзе.






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