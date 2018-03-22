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Катерина Матернова: Грузия является примером для подражания
22.03.2018 13:45
«Четырехпунктный план успешен, с точки зрения демократических реформ, Грузия является примером для подражания», — об этом заявила заместитель генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Катерина Матернова на заседании Совета инвесторов под руководством премьер-министра Грузии.
По ее словам, новый инвестиционный план предусматривает значительную поддержку Грузии.
«Мы обсудили важную поддержку Грузии со стороны ЕС, а именно, сосредоточили внимание на новом инструменте — инвестиционном плане ЕС, который предоставляет всеобъемлющие гарантии для обеспечения вовлечения частного сектора. В частности, мы будем работать по пяти основным направлениям через наших партнеров — международные финансовые институты и банки развития, которые помогают частному сектору с гарантиями. Выбраны пять направлений: энергоэффективность, микро, малые и средние предприятия, цифровая экономика, так называемая кибер-города (smart cities) и сектор устойчивого сельского хозяйства. Мы надеемся, что это будет полезно для экономики Грузии», — отметила Катерина Матернова.
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