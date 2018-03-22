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Грузия приветствует выделяемую США финансовую помощь - глава МИД


22.03.2018   13:58
«Мы приветствуем финансовую помощь, которую США выделят для Грузии», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

По его словам, запись в законе бюджета США связанная с оккупированными территориями Грузии появилась в прошлом году, что очень важно.

Во-первых, нужно отметить, что запись в законе бюджета США, которая касается оккупированных территорий Грузии, появившаяся в прошлом году, крайне важна. Мы смогли построить совместную работу нашего законодательного органа и Конгресса США так, чтобы все важные для Грузии вопросы были бы зафиксированы, например, как оккупация нашей страны. Также, санкции со стороны США в отношении тех стран, которые имеют какие – либо контакты с де – факто властями оккупированных регионов», — заявил Михаил Джанелидзе.

Вместе с тем, по словам министра, сотрудничество США – Грузия по направлению обороны, которая началась в начале прошлого года, беспрецедентна.

Мы приветствуем ту финансовую поддержку, которую США выделят Грузии.Особенно в сфере обороны, это беспрецедентное сотрудничество, которое началось в начале 2017 года. Разработан трехлетний план, который ориентирован на повышение обороноспособности Грузии и в этом процессе, вместе с технической помощью и политической поддержкой, было принято беспрецедентное решение о передаче нашей стране соответствующего вооружения. Вместе с тем, финансовая поддержка является крайне важной», — заявил Михаил Джанелидзе.

США выделит Грузии помощь в размере 105 млн. 320 тыс. долларов.






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