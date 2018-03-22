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С целью депортации грузин из Германии была проведена спецоперация - СМИ


22.03.2018   14:07
С целью депортации грузин из Германии прошла спецоперация. Об этом сообщают немецкие СМИ. Как говорится в публикации, к операции по депортации 53 граждан Грузии подключился и вертолет.

СМИ сообщают, что часть граждан пряталась в лесу, чтобы избежать депортации. 42 человека жили в двух центрах соискателей убежища в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Их заставили покинуть территорию Германии.

Как сообщил немецким СМИ министр по вопросам интеграции Северного Рейн-Вестфалия Йоахим Штамп, цель операции – выдворение криминалов и подозреваемых в воровстве.

«Все, кто приезжает в Северный Рейн-Вестфалия из Грузии для воровства, должны ждать депортации», — заявил министр.

По словам министра внутренних дел Северного Рейн-Вестфалия Герберта Роиля, подобная операция является посланием для тех лиц, которые злоупотребляют гостеприимством Германии.

«Они должны знать, что в отношении таких лиц действует принцип нулевой толерантности и их депортация неизбежна», — заявил министр.

Вместе с тем, немецкое издание Bild сообщает, что федеральная полиция Германии провела масштабную операцию против кавказских криминалов с 26 февраля по 4 марта.

По данным издания, за этот период пограничники проверили 231 гражданина Грузии, прибывшего в разные аэропорты Германии. 59 из них было отказано во въезде в страну, их вернули на родину.
pozor






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