Декларация о неприменении силы, российские интересы, и угроза для Грузии

22.03.2018 14:45 Член "Единого национального движения", и бывший руководитель внешнеполитического ведомства Грузии Григол Вашадзе в эфире "ТВ Пирвели" говорил об угрозах, которые могут последовать за принятием соглашения о неприменении силы в женевском формате:



"Ни один человек в здравом уме не будет против того, чтобы такая декларация была принята, но возникает вопрос, какой ценой она будет принята. Начнем с того, что к нам пришла информация из нескольких очень авторитетных российских источников. Как правило, эти источники ссылаются на российские дипломатические источники, и получают от них точные формулировки. А цитата такая: "На следующем раунде женевских консультаций Грузия, Абхазия, т.н. Южная Осетия, США, и сопредседатели примут совместную декларацию, которая утверждает, что стороны исключают использование силы в отношениях друг с другом". За этим идет уточнение, что эта декларация ни в коем случае не будет иметь международный правовой характер, и не возложит никаких обязательств на участников"- заявил Григол Вашадзе.



Бывший первый дипломат страны подчеркнул вопросы, которые порождает будущая декларация в связи с соответствием с интересами Грузии:



"Возникает ряд вопросов. Первый: какой был смысл принимать эту декларацию, когда главным компонентом нашей позиции было то, чтобы Россия адекватно ответила на инициативу Грузии, выраженной в том, что 23 ноября 2010 года президент Грузии своим письмом взял международное правовое обязательство о неприменении силы, что стало нашим международным правовым обязательством сразу же, как только его письмо было отправлено в адрес ЕС, Совета Европы, НАТО, и т.д.



Второй вопрос: если мы принимаем эту декларацию, почему в ней не упоминается создание механизма международной безопасности, без которого не только по нашему мнению, но и всех наших союзников, подписанная Россией декларация, соглашение, или договор не стоит той бумаги, на которой написана. С этой целью напомню соглашение США, Объединенного Королевства, и Российской Федерации о территориальной целостности и суверенитете Украины от 1994 года.



Третий: если Абхазия и т.н. т.н. Южная Осетия каким-то образом упоминаются, как соавторы или участники, или подписчики этой декларации, получается, что Российская Федерация одним ударом меняет формат женевских консультаций, где представители оккупационных режимов представлены в рабочих группах лишь в частном качестве, и эти оккупационные режимы приобретают признаки субъекта международного права. Что главное, мы дали России возможность, когда ей нужно, использовать эту декларацию, как взятое на себя обязательство, и когда надо, уточнить, что эта декларация не возлагает на нее никакую международную ответственность"- отметил Григол Вашадзе.



На вопрос, в чем состоит интерес делегации Грузии в принятии этой декларации, по заявлению Григола Вашадзе, либо делегация вынуждена выполнить указания политического руководства, либо полностью расшатано восприятие того, каковы цели Грузии в женевских консультациях:



"Это будет признак того, что либо делегация вынуждена выполнить указания политического руководства, и возможно, не согласна с этим, но дело дипломатов выполнять указания политического руководства, или же полностью разрушено полноценное и правильное восприятие того, каковы цели Грузии в женевских консультациях.



Формат женевских консультаций нам достался не по наследству от дедов депутатов "Грузинской мечты", нам понадобилась рукопашная борьба для того чтобы достичь более или менее приемлемого формата, где представители оккупационного режима ни в коем случае не были бы субъектами какого-либо международного права"- заявил Григол Вашадзе.



По его словам, в женевских переговорах у Грузии есть три основных целей, и делегация Грузии не должна уступать позиции по таким вопросам, которые не подлежат компромиссу, в противном случае им придется очень дорого заплатить за счет интересов страны:



"У нас всего три цели: Российская Федерация должна выполнить обязательства, взятые в августе 2008 года, и в том числе однозначно, односторонне взять обязательство о неприменении силы, так же как мы это сделали. Вторая: в рабочей группе по беженцам и вынужденно перемещенным лицам должна идти серьезная работа, как наши вынужденные переселенцы должны достойно вернуться на свою родину. Третья, главной целью данного формата является то, чтобы осуществить полную деоккупацию оккупированных территорий Грузии. Если мы договариваемся о каком-то документе, и оставляем такие позиции, которые не подлежат компромиссу, понятно, что ничего кроме вреда это не может повлечь, и мы заплатим за это очень дорогую цену. Если бы декларация была принята на основании международного права, и справедливых требований Грузии, какой здравомыслящий человек был бы против этого"- отметил Григол Вашадзе.















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