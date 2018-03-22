Беларусь и Грузия будут расширять взаимодействие внешнеполитических ведомств

22.03.2018 14:50 Руководители министерств иностранных дел Беларуси и Грузии договорились расширять сотрудничество, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



Эти вопросы обсуждались 22 марта на состоявшейся в МИД Грузии встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с вице-премьер-министром - министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели состояние и перспективы расширения взаимодействия, развитие межгосударственных контактов, а также ход реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере, актуальные вопросы сотрудничества в международных организациях.



По итогам встречи достигнута договоренность продолжить активное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств Беларуси и Грузии, в том числе в соответствии с Программой сотрудничества министерств иностранных дел на 2018-2019 годы.















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