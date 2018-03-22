Маргвелашвили: Грузия должна подать в суд на Россию

22.03.2018 14:52 Президент Георгий Маргвелашвили считает, что в связи с гибелью в Цхинвали Арчила Татунашвили власти Грузии должны подать иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. Тбилиси неоднократно заявлял, что возлагает ответственность за трагедию в Цхинвали именно на Москву, которая осуществляет эффективный контроль оккупированной т.н. Южной Осетии.



“Думаю, цель, которую поставили перед собой наши враги, причинить нам больше боли нежеланием передавать тело погибшего. Отчасти это была попытка унизить, вызвать какие-то сдвиги в обществе. Но на наш взгляд, у них ничего не вышло”, – заявил Маргвелашвили в эфире телеканала Pirveli.



Президент поприветствовал голосование в парламенте, в ходе которого депутаты одобрили проект резолюции по нарушениям Россией прав человека на оккупированных территориях и т. н. списку “Отхозория-Татунашвили”. Особенно важна, по словам Маргвелашвили, поддержка документа не одной партией, а несколькими.



Но на этом нельзя останавливаться, уверен глава государства: “Дело в том, что у нас есть еще один дополнительный механизм. И я считаю, что Грузия должна использовать его. Речь идет о поднятии этого вопроса и внесении иска в Страсбурский суд по правам человека”. По словам Маргвелашвили, используя этот международный рычаг, Грузия должна сделать все, чтобы Россия выступила в этой игре в роли ответчика.



"СОВА"











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