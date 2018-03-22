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Во дворце президента прошла официальная церемония приема Александра Лукашенко и делегации Беларуси
22.03.2018 17:00
Во дворце президента прошла официальная церемония приема Александра Лукашенко и делегации Беларуси.
Президенты Грузии и Беларуси почтили государственный флаг Грузии и представили друг другу правительственные делегации.
Целью визита Александра Лукашенко является укрепление двусторонних отношений между странами в различных сферах: экономике, сельском хозяйстве, образовании, инфраструктуре, логистике и бизнесе.
После официального приветствия президенты встречаются тет-а-тет и в расширенном формате и обсудят дальнейшее развитие двусторонних.
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