Во дворце президента прошла официальная церемония приема Александра Лукашенко и делегации Беларуси

22.03.2018 17:00 Во дворце президента прошла официальная церемония приема Александра Лукашенко и делегации Беларуси.



Президенты Грузии и Беларуси почтили государственный флаг Грузии и представили друг другу правительственные делегации.



Целью визита Александра Лукашенко является укрепление двусторонних отношений между странами в различных сферах: экономике, сельском хозяйстве, образовании, инфраструктуре, логистике и бизнесе.



После официального приветствия президенты встречаются тет-а-тет и в расширенном формате и обсудят дальнейшее развитие двусторонних.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

