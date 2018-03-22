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Посол Грузии рассказал украинским студентам о российской оккупации и убийстве Татунашвили
22.03.2018 17:05
Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе в течение трех часов отвечал на вопросы студентов технического университета Украины о российской оккупации и убийстве Арчила Татунашвили.
Посол встретился со студентами и прочел им публичную лекцию на тему «Роль молодых лидеров в современном переменчивом мире». Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею основания первой Грузинской Демократической Республики и 100-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной.
После лекции, посол ответил на вопросы студентов. В основном они интересовались действиями России в Грузии и делом убитого в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили.
Гела Думбадзе ознакомил студентов с позицией государства и говорил с ними о принятой парламентом Грузии резолюции «О грубом нарушении Российской Федерацией прав человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе и «списке Отхозория-Татунашвили».
До конца года, в связи со 100-летием дипломатических отношений Грузии-Украины, у посольства запланированы мероприятия разного типа.
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