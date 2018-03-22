Лукашенко: я приехал в Грузию как домой

22.03.2018 17:56 Александр Лукашенко подчеркивает особую дружбу между народами Беларуси и Грузии и добрые чувства, которые остались еще с советских времен. Об этом он заявил 22 марта в Тбилиси на переговорах с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, сообщает пресс-служба белорусского президента.



«Я действительно сюда еду как домой. Хоть и во второй раз. Но я чувствую, что здесь близкие нам люди, — сказал Лукашенко. — Искренне скажу, что в какие-то поездки едешь и знаешь, что это тяжелая работа. В Грузию я понимаю, что еду работать, но с большим трепетом всегда и в ожидании, что здесь очень хорошие, добродушные, порядочные люди».



По его словам, у Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией. «Все, на что мы способны, все, что Грузия видит у нас и хочет, чтобы развивалось здесь, мы всегда идем навстречу», — отметил Лукашенко. По его мнению, товарооборот между странами в нынешнем году может превысить 200 млн долларов.



Маргвелашвили также высказался за развитие отношений между Беларусью и Грузией. «У нас есть возможность здесь вместе собираться и работать на благо наших граждан. Этот визит ознаменован тем, что мы будем подписывать договор, который будет определять отношения между Беларусью и Грузией на многие десятилетия. Спасибо вам лично за дружбу и хорошее отношение», — сказал он.



Маргвелашвили подчеркнул, что отношения Беларуси и Грузии для многих в мире могут быть примером.



Лукашенко прибыл в Грузию 22 марта и находится там с двухдневным визитом. Это его второй официальный визит в Грузию, первый состоялся в апреле 2015 года. Тогда было подписано 16 документов по основным вопросам развития двустороннего сотрудничества и принято решение об открытии в Тбилиси белорусского посольства.



Георгий Маргвелашвили посетил Беларусь с официальным визитом в марте 2017 года.















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