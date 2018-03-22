Беларусь и Грузия подпишут договор «на многие десятилетия» — президент Грузии

22.03.2018 18:10 Александр Лукашенко находится с визитом в Грузии. Сегодня в Тбилиси прошла его встреча с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили.



Как передает БЕЛТА, Гиоргий Маргвелашвили высказался за развитие отношений между Беларусью и Грузией. «У нас есть возможность здесь вместе собираться и работать на благо наших граждан. Этот визит ознаменован тем, что мы будем подписывать договор, который будет определять отношения между Беларусью и Грузией на многие десятилетия. Спасибо вам лично за дружбу и хорошее отношение», — сказал президент Грузии.



«Я действительно сюда еду как домой. Хоть и во второй раз. Но я чувствую, что здесь близкие нам люди, — заявил Александр Лукашенко. — Искренне скажу, что в какие-то поездки едешь и знаешь, что это тяжелая работа. В Грузию, я понимаю, что еду работать, но с большим трепетом всегда и в ожидании, что здесь очень хорошие, добродушные, порядочные люди».



«Думаю, что в результате наших двухдневных встреч мы найдем и другие пути поставок в Беларусь и обратно, чтобы более активно шел товарообмен», — сказал также Александр Лукашенко. — У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией. Все, на что мы способны, все, что Грузия видит у нас и хочет, чтобы развивалось здесь, мы всегда идем навстречу», — сказал он и выразил уверенность, что страны уже в текущем году смогут преодолеть отметку в $200 млн во взаимной торговле.















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