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Маргвелашвили: Сегодня очень важно, чтобы Грузия и Беларусь стояли вместе
22.03.2018 18:19
Для обеспечения общей безопасности и благополучия, сегодня очень важно, чтобы Грузия и Беларусь стояли вместе, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«У нас есть возможность работать во благо наших граждан и те отношения, которые есть между Беларусью и Грузией, думаю, являются примером для многих государств», — заявил Георгий Маргвелашвили.
Георгий Маргвелашвили и Александр Лукашенко рассмотрели проблемы в сфере мира и безопасности и тяжелое положение на оккупированных территориях, и говорили о недопустимости возведения проволочных ограждений и искусственных барьеров.
Президент Грузии выразил особую озабоченность по поводу гибели гражданина Грузии, бывшего военнослужащего Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвальском регионе, и отметил, что подобные ситуации и положение в области безопасности в оккупированных регионах требуют создания механизмов международной безопасности. Кроме того, Грузия продолжает осуществлять политику непризнания оккупированных регионов, и в связи с этим нуждается в значительной поддержке со стороны международного сообщества.
В ходе разговора о фактах систематического нарушения прав мирного населения на оккупированных и прилегающих территориях, Георгий Маргвелашвили говорил и о текущих гуманитарных проблемах.
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