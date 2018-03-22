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Грузии необходимо создать центры для пожилых людей - эксперт ООН


22.03.2018   18:23
Сфера заботы о пожилых людях в Грузии требует улучшения, — заявила эксперт ООН Роза Корнелл-Мате, которая посещает Грузию по приглашению правительства страны. В рамках первого визита она провела встречи с представителями правительства, гражданского сектора и заинтересованными сторонами.

Оценивая положение пожилых людей в Грузии эксперт отметила, что несмотря на программу всеобщего здравоохранения, пожилые люди по-прежнему остаются беззащитными, потому что им приходится платить значительные суммы за медикаменты.

По ее словам, часто фиксируются факты плохого обращения с пожилыми, и правительство должно обеспечить выявление и предотвращение таких случаев.

По мнению эксперта, предложенная пенсионная реформа не сможет предотвратить бедность в пожилом возрасте, особенно в отношении женщин, так как если человек был безработным, то он останется подвержен риску бедности.

Кроме того, Роза Корнелл-Мате говорит о необходимости создания дневных центров для пожилых людей.
«Политика в отношении пожилых людей уже разработана. Я рекомендую задействовать ее как можно скорее. Центры очень важны для общества, так как при их содействии пожилые люди будут более активными и социализированными. Кроме того, им реже придется обращаться в больницу или в приют, — сказала Роза Корнелл-Мате.






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