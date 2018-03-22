Премьер Грузии приветствует шаги, направленные на повышение участия женщин в представительных органах

22.03.2018 18:26 Премьер-министр Георгий Квирикашвили приветствует все шаги, направленные на повышение участия женщин в представительных органах. Об этом говорится в заявлении премьера в связи с обязательным гендерным квотированием.



Премьер-министр считает, что полноценное и равноправное участие женщин в политике, экономике и социальном развитии имеет первостепенное значение в процессе построения демократического государства.



По его словам, совершенствование законодательства по направлению гендерного равенства и расширению трудовых прав женщин является обязательством, взятым нашей страной в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.



«Считаю, что связанная с введением обязательных гендерных квот в «Избирательный кодекс» инициатива, которую в настоящее время обсуждает парламент, станет важным механизмом поощрения вовлеченности женщин.



Хотел бы подчеркнуть, что приветствую все шаги по расширению участия женщин в представительных органах, поскольку считаю, что это значительно улучшит политические процессы и повысит качество демократии в нашей стране », — говорится в заявлении.















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