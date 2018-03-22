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В Тбилиси будет построен парк в память о жертвах оккупации


22.03.2018   18:36
«С целью увековечения памяти борцов за независимость Грузии и гражданами, ставшими жертвами оккупации, в Тбилиси должен быть построен парк их имени» — написал мэр Тбилиси Каха Каладзе на своей странице в «Фейсбук».

«Мы все скорбим по Арчилу Татунашвили и вместе с его семьёй разделяем их боль. Надеюсь, что он будет последней жертвой оккупационного режима.

Мы должны достойно почтить не только Арчила, но и борцов за территориальную целостность Грузии и жертв среди мирного населения, которые погибли от рук оккупантов.

Хочу поделиться с вами моим желанием, с которым, думаю, согласятся все — построить парк памяти борцов за независимость Грузии и граждан, ставшими жертвами оккупации, где будет установлен мемориал.

Сегодня же мы начали отбирать соответствующее место под парк, а на проект строительства мемориала объявим конкурс. Грузия — страна героев!», — написал Каха Каладзе.






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