Депутаты устроили рукопашную в Зугдидском муниципальном собрании (+видео)

22.03.2018 19:04 Рассмотрение вопроса основания фракции «Европейской Грузии» в зугдидском сакребуло переросло в физическое противостояние.



«Было бы хорошо, если вы создадите фракцию политических проституток», — так обратилась член «Национального движения» Ани Цителадзе к депутатам «Европейской Грузии».



После этого, драка развязалась между членом «Европейской Грузии» Батломэ Шелия и мажоритарным депутатом Анаклии от «Единого национального движения» Давидом Шелия. Оба получили повреждения в области лица и головы.



Председатель сакребуло объявил перерыв на заседании. На место были вызваны скорая помощь и патрульная полиция.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

