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Депутаты устроили рукопашную в Зугдидском муниципальном собрании (+видео)
22.03.2018 19:04
Рассмотрение вопроса основания фракции «Европейской Грузии» в зугдидском сакребуло переросло в физическое противостояние.
«Было бы хорошо, если вы создадите фракцию политических проституток», — так обратилась член «Национального движения» Ани Цителадзе к депутатам «Европейской Грузии».
После этого, драка развязалась между членом «Европейской Грузии» Батломэ Шелия и мажоритарным депутатом Анаклии от «Единого национального движения» Давидом Шелия. Оба получили повреждения в области лица и головы.
Председатель сакребуло объявил перерыв на заседании. На место были вызваны скорая помощь и патрульная полиция.
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