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Лукашенко на личной встрече с Маргвелашвили заявил о важности своего визита


22.03.2018   19:06
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Георгием Маргвелашвили говорил о важности своего визита в Грузию и отметил гостеприимность грузинского народа.

«Я лишь второй раз посещаю Тбилиси. Ранее я был в Сухуми…но сейчас, к сожалению, создалась непонятная ситуация… никто не может туда поехать и этот прекрасный край превратился в что — то непонятное….. поэтому, сюда я всегда приезжаю с трепетом и ожидаением того, что здесь живет очень теплый, честный народ, такой же как в Беларуси», — отметил Александр Лукашенко.

По информации пресс — службы администрации президента, Маргвелашвили и Лукашенко в формате встречи с глазу на глаз обсудили проблематику мира и безопасности, а также ситуацию на оккупированных территориях и отметили недопустимость возведения т.н искусственных барьеров на оккупационной линии. Вместе с тем, речь зашла о сотрудничестве двух стран и фактах нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с официальным визитом Грузии вместе с членами беларусской делегации.

После встречи президентов тет-а-тет, аудиенция продолжилась в расширенном формате с участием членов делегаций.







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