Грузия-Россия: Что планирует Тбилиси в женевском формате?

22.03.2018 20:02 Парламентская оппозиция требует от министра иностранных дел и премьер-министра прийти в законодательный орган, чтобы ответить на вопросы в связи с новой совместной декларацией, которую должны принять в формате женевских переговоров. Речь идет о 10-летнем камне преткновения – обязательстве о неприменении силы, и сближение связанных с ним позиций в совместном заявлении подтвердили как в Москве, так и Тбилиси. Принимая во внимание удовлетворение Москвы, несмотря на отказ Министерства иностранных дел Грузии, парламентская и непарламентская оппозиция опасается, что совместное заявление может представлять собой угрозу цели Грузии, чтобы обязательство о неприменении силы было возложено на Россию.



"В течение всех этих лет Грузия преследовала целью, чтобы Россия взяла на себя обязательство не применять силу. Однако шаги, предпринятые заместителем министра иностранных дел, к сожалению, не предусматривают такого обязательства. Тогда возникает вопрос: какая польза от этого Грузии?"- Этот риторический вопрос на парламентской сессии 21 марта поставил представитель "Европейской Грузии", депутат Георгий Канделаки. Он считает обязательным, чтобы вопрос был должным образом истолкован, и министр иностранных дел и премьер-министр, как инициаторы изменения формата женевских переговоров, ответили на вопросы депутатов.



"Национальное движение" ждет соответствующих ответов от правительства. Согласно заявлению, сделанному депутатом Саломэ Самадашвили на парламентской сессии 21 марта, очень важно выяснить, что стоит за динамикой обязательства о неприменении силы, и не является ли это "очередной попыткой России обойти эти обязательства".



"Возможно, что на этих переговорах произойдет фиксирование представителей де-факто властей, как официальных сторон, и именно они возьмут ответственность за неприменение силы, что не только нанесет предельный ущерб формату женевских переговоров, но и фактически полностью разрушит архитектуру, созданную сегодня для защиты концепции территориальной целостности страны, и наших суверенных интересов. А также есть опасность, что Россия найдет способ сделать некую политическую заявку, у которой не будет никакой юридической силы, и взамен будет пытаться проталкивать свои интересы в женевском формате" - заявила Саломэ Самадашвили.



20 марта заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил "Коммерсант", что соглашение, связанное с решением о принятии совместной юридически необязательной устной декларации о неприменении силы было достигнуто на 42-м раунде переговоров в Женеве 11-12 декабря и, вероятно, будет одобрено на следующем раунде женевских переговоров (27-28 марта). По словам Карасина, это будет совместная "нейтральная" декларация всех участников женевских дискуссий, которая не будет подчеркивать статус Абхазии и т.н. Южной Осетии:



"Это будет просто отказ от применения силы друг против друга, заявленное участниками женевских переговоров. Это заявление не будет юридически обязательного характера, но оно станет важным шагом вперед на политическом и эмоциональном уровне. Стороны продемонстрируют намерение, чтобы все вопросы региона были решены мирными средствами посредством контактов и переговоров".



Формат женевских международных переговоров был создан после российско-грузинской войны 2008 года. На переговорах, которые идут с участием представителей Грузии, России, США, де-факто т.н. Южной Осетии и де-факто Абхазии, сопредседательствуют представители ЕС, ООН, и ОБСЕ. На протяжении многих лет грузинская сторона требовала, чтобы Россия взяла на себя обязательство о неприменении силы, так же как это в одностороннем порядке сделала Грузия. Однако Россия считала, что Грузия должна была оформить соглашение о неприменении силы с признанными Москвой независимыми государствами Абхазией и Южной Осетией. Эта позиция в течение многих лет была неприемлемой для Тбилиси.



Грузинская сторона также видит предпосылки для утверждения совместного заявления о неприменении силы. По словам заместителя министра иностранных дел Давида Дондуа, непосредственно участвующего в переговорном процессе в Женеве, в декабре на 42-м раунде произошло сближение позиций, но пока неизвестно, будет ли одобрено совместное заявление уже на следующем 43-м раунде. По словам Давида Дондуа, это будет политическое заявление участников нейтрального статуса, и оно никоим образом не будет противоречить интересам Грузии:



"Надеемся, что это будет своего рода предварительным условием для начала эффективных дискуссий по выполнению соглашения о прекращении огня. Здесь же хочу подчеркнуть, что когда это заявление будет принято, это не будет означать, что, Россия не должна брать на себя обязанность о неприменении силы против Грузии в ответ на односторонне взятое Грузией обязательство. И еще я бы хотел подчеркнуть, что данное политическое заявление не имеет никакого отношения к статусу Абхазии и Цхинвальского региона".



Заместитель министра иностранных дел надеется, что это совместное заявление создаст дополнительное пространство для начала эффективных переговоров, необходимых для мирного урегулирования конфликта, и "если для этого будет необходима включенность высокого политического уровня, грузинская сторона уже выразила свою готовность на это".



Представитель " Национального движения", бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе считает действия, запланированные грузинской стороной, направленными против интересов Грузии. На специальном брифинге он заявил журналистам, что "Грузинская делегация сняла на женевских консультациях категорическое требование в адрес России взять одностороннее правовое обязательство о неприменении силы против Грузии точно так же, как сделал это 23 ноября 2010 года президент Грузии Михеил Саакашвили".



"Если в этой декларации в каком-либо виде, где-нибудь, упоминается Абхазия и т.н. Южная Осетия, как сторона, или автор декларации, это означает, что мы допустили изменение формата в Женеве; Изменение статуса представителей оккупационных режимов, которые были представлены на этих консультациях только в личном качестве. И что хуже всего, мы согласились на то, что им придаются признаки международного правового субъекта. Приняв эту декларацию, мы вступили в очень плохую игру с Россией" - заявил Григол Вашадзе.



21 марта в ходе выступления в зале заседания парламента лидер "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе назвал "бессовестными" содержание брифинга Вашадзе. По его словам, обвинения, прозвучавшие на брифинге, совершенно беспочвенные.



"(В Женеве) рассматривается то, чтобы мы получили допуск международных механизмов безопасности в оккупированных регионах, рассматривается, чтобы Российская Федерация вывела войска, и рассматривается, чтобы Российская Федерация еще раз подтвердила свое обязательство о неприменении силы. Вот об этом идет разговор. Никакие другие наративы, другие тексты и другие заявления не будут обсуждаться, и не обсуждается никакой договор, который дает Грузии новые обязательства, и каким-либо образом ослабляет позиции Грузии в женевском формате" - заявил Арчил Талаквадзе.





Радио "Тависуплеба"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

