Нынешние судьи должны уйти по домам, и должны прийти новые - Фади Асли

22.03.2018 20:38 Чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя защищенными в стране, необходимо урегулировать существующие проблемы. Первым делом, это касается суда, и связанных с ним пробелов. Единственный выход состоит в том, чтобы правительство полностью распустило нынешних судей. Они должны уйти по домам, и должна быть создана новая, квалифицированная, добросовестная команда. Иного выхода нет"- так отозвался председатель национального комитета Международной торговой палаты (ICC) Фади Асли на заявление посла США в Грузии Яна Келли о том, что Грузии следует повысить защищенность инвесторов.



По его же словам, только создание судебной системы по рассмотрению коммерческих тяжб не урегулирует существующие в суде проблемы. Права инвесторов будут защищены в том случае, если проблема будет системно урегулирована.



"В суде есть две проблемы: одна, что рассмотрение бизнес тяжб затягивается во времени, и продолжается годами, то есть фактор времени. Вторая проблема, недоверие к суду вообще, поэтому недостаточно только формирования коммерческой палаты. Необходимо изменить всю систему, чего не смогло ни одно правительство, между тем это возможно"- пояснил Фади Асли.



Председатель национального комитета Международной торговой палаты (ICC) разделяет мнение Яна Келли о том, что вообще надо поднять уровень комфорта инвесторов. Помимо прозрачности суда, Фади Асли заостряет внимание на прямую коммуникацию с иностранными инвесторами.



"Чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя защищенными, необходимо также, чтобы правительство постоянно имело с ними коммуникацию. Государство должно интересоваться, не сталкивается ли конкретный инвестор с какой-либо проблемой во время оперирования бизнеса, или чем может содействовать его деятельности. Если будут такие подходы, и, разумеется, если у инвесторов будет чувство, что он защищены, поверьте, в стране очень быстро возрастут иностранные инвестиции"- заявил Фади Асли.

















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