British Council объявил о прекращении работы в России

22.03.2018 20:51 Британский совет (British Council) выполнил предписание российских властей и прекратил работу в России. Об этом говорится в заявлении организации.



Совет отменил все запланированные мероприятия и программы в России. «Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», — говорится в его сообщении. Организация напомнила, что работала в Москве с 1959 года.



Российский МИД запретил совету работать в России в связи с неурегулированностью его статуса. Это решение министерство приняло в рамках ответных мер Москвы на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В прошлый раз МИД поднимал вопрос о статусе Британского совета после отравления в Лондоне перебежчика из ФСБ Александра Литвиненко.



Директору Британского совета в России Майклу Берду можно будет остаться в России и продолжать выполнять функции советника посольства по культуре, отмечала представитель МИД Мария Захарова.



Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объяснил, что российские власти считают недостаточным Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, принятое в 1994 году, так как в нем не описаны ни юридический статус отделения Британского совета, ни порядок открытия отделений, ни правила работы. Он допустил, что совет сможет возобновить работу в России, если Россия и Британия заключат двустороннее соглашение о порядке учреждения и деятельности культурно-информационных центров.



Британский совет представляет в других странах Великобританию в области культуры и образования.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

