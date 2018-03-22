Глава МИД Грузии: Переговоры о неприменении силы не завершены

22.03.2018 20:59 Переговоры на Женевских международных дискуссиях по принятию совместного заявления о неприменении силы не завершены и продолжатся на следующем раунде дискуссий, который запланирован на 27-28 марта, - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 22 марта после того, как за два дня до этого заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сказал, что близится принятие документа.



«Мы будем работать вместе с нашими партнерами, чтобы было принято такое заявление, которое будет служить нашим целям, государственным интересам и, конечно же, будет направлено на то, чтобы Россия выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня», - заявил Михаил Джанелидзе 22 марта.



За день до заявления Джанелидзе, заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа подтвердил, что в последнее время удалось добиться «определенного прогресса» по заявлению о неприменении силы. «На последнем раунде, в декабре прошлого года, произошло некоторое сближение позиций, но пока еще предстоит работа впереди и я воздержусь от прогнозов, состоится ли окончательное соглашение на этом раунде или на следующих раундах», - заявил он.



Давид Дондуа подчеркнул, что документ является «политическим заявлением» и не освобождает Российскую Федерацию от того, чтобы в ответ на одностороннее обязательство Грузии, самой не брать на себя ответственность за неприменение силы. Она также подчеркнула, что в случае подписания, заявление не будет иметь ничего общего со статусом Абхазии и Цхинвальского региона.



«Мы надеемся, что переговоры будут конструктивными в связи с этим заявлением, и если все это завершится успешно, мы надеемся, что будет создано дополнительное пространство в Женеве для того, чтобы началось дееспособное обсуждение по мирному урегулированию конфликта, и если для этого потребуется политическая вовлеченность на высоком уровне, готовность к этому грузинская сторона уже выразила», - заявил Дондуа.



Скептически настроенная оппозиция



Представитель Национального движения Григол Вашадзе, который был министром иностранных дел Грузии в 2008-2012 годах, 20 марта провел пресс-конференцию и заявил, что информация о том, что Грузия присоединяется к заявлению, указывает на то, что «страна сняла свое категорическое требование, которое выражалось в нашей позиции с первого же дня этих консультаций, чтобы они взяли перед Грузией одностороннее обязательство о неприменении силы».



«К сожалению, этой декларацией грузинская делегация предоставила Российской Федерации возможность, использовать эту декларацию в пропагандистских целях и где нужно, утверждать, что от нее уже не требуется взятие на себя одностороннего обязательства по неприменению силы», - заявил Вашадзе.



Он также отметил, что «если в этой декларации, в каком-нибудь виде, где-нибудь упоминается Абхазия или т.н. т.н. Южная Осетия, как сторона, или как автор декларации, это означает, что мы допустили изменение Женевского формата, представителей оккупационных режимов, которые находились на этих консультациях только в частном порядке, изменение их статуса и что самое худшее, в таком случае мы согласились с тем, что им присваиваются признаки международных правовых субъектов».



Депутат от Европейской Грузии Серги Капанадзе заявил Civil.ge, комментируя этот вопрос, что «совершенно непонятно, что выигрывает Грузия от присоединения к этой декларации».



«Мы уже взяли на себя обязательство о неприменении силы, и мы ждали, что Россия возьмет на себя те же обязательства. Теперь выясняется, что эта тема больше не стоит на повестке дня, и будет принято только общая декларация, которая не обязывает Россию», - заявил Капанадзе.



Он также отметил, что ожидания МИДа о том, что после принятия заявления Москва пойдет на уступки и станет более конструктивной, «совершенно непонятны и являются вредным подходом к нашим национальным интересам».



Civil Georgia











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