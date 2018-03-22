Не вижу предпосылок для ведения прямого диалога с Россией один на один - президент Грузии

22.03.2018 21:33 Президент Грузии не видит предпосылок для ведения прямого диалога с Россией один на один. Георгий Маргвелшвили сказал об этом в передаче "Политметр" говоря о политике России по отношению соседей, и других стран:



"Я думаю, что на этот вопрос надо смотреть так: в какой фазе своего исторического развития находится на данном этапе Российская Федерация, в какой фазе грузинско-российский диалог, какие возможности есть для прорыва, и в чем наша сила.



О России, к сожалению, с 2007 года, с момента, когда Путин выступил на Мюнхенской конференции, и четко зафиксировал позицию, можно сказать одно положительное, что российские политики очень четко фиксируют свои взгляды, и свои планы. Исходя из этого, нам не особо много приходится угадывать в политике России, мы четко видим их планы. В десятилетний период с 2007 до 2017 года Россия очень четко зафиксировала свое видение по отношению соседей. В основном она заявила, что соседи являются ареалом ее влияния, у соседей нет права делать независимый выбор, а если произойдет такой выбор, дескать, мы сможем наказать их за это. Сейчас начался еще более жесткий период осмысления Россией самой себя, сейчас уже не только контроль соседей, но и своего позиционирования в глобальном пространстве. Я внимательно следил за избирательной кампанией Путина, и в основном мы получили декларирование новой холодной войны. Я не говорю, что эта холодная война обязательно состоится, но то, что было в декларации Путина, как он видит роль России по отношению мира, является его еще более далеким шагом.



В данной обстановке у Грузии и России есть текущие диалоги: женевский формат, пражский формат. Но в такой обстановке, к сожалению, пока не настало время для осуществления принципиального прорыва один на один по отношению России. Мы всегда ждем момента, когда российские политики будут говорить с нами исходя из интересов России, исходя из интересов Грузии, того, что мы называем "политику стратегического терпения", являющейся важной и правильной политикой, и придем к рациональному рассмотрению вопросов. Пока не вижу предпосылки для того, чтобы только мы и Россия могли вести этот диалог"- заявил Георгий Маргвелашвили.















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