Лукашенко пообещал Грузии всяческую помощь

22.03.2018 21:48 Президенты Беларуси Александр Лукашенко обещает Грузии всяческую помощь с учетом ее нужд. Об этом он заявил на пресс-конференции после встреч, состоявшихся 22 марта в администрации президента Грузии.



«Наша межправительственная комиссия, наши специалисты, государственные компании и юристы провели большую работу. Если мы договорились, то обязательно выполним это соглашение, своему слову не изменим. Если вам нужна наша помощь, мы всячески вам поможем, с учетом ваших нужд. Две тысячи километров между Минском и Тбилиси — не такое большое расстояние. Знайте, что мы живем в одном доме. У вас там, на Западе, есть прочная база не только для взаимоотношений, но и для торговли. Мы готовы к такому сотрудничеству. Вы вам никогда не изменяли. Наши двери всегда были открыты для сотрудничества с Грузией», — заявил Лукашенко, слова которого передает пресс-служба президента Грузии.



По словам президента Беларуси, он очень хочет, чтобы в Грузии был мир, и грузинский народ заслуживает того, чтобы жить хорошо.



«Мы всегда готовы протянуть вам руку помощи», — заключил Лукашенко.



Напомним, что президент Беларуси вместе с правительственной делегацией прибыл в Тбилиси с официальным визитом 22 марта и завершит его 23 марта. Это второй визит Александра Лукашенко в Грузию.















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