Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии: работая с белорусами, мы меняем жизнь рядовых граждан


22.03.2018   23:10
Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили сегодня на торжественном приеме в честь Александра Лукашенко выразил мнение, что белорусско-грузинские отношения являются примером сотрудничества двух государств.

«Работая с белорусами, мы меняем жизнь рядовых граждан, и это имеет особое значение и особо воспринимается политиками, — цитирует Маргвелашвили БЕЛТА. — Думаю, что, смотря на наши отношения, многие страны могут сказать, что это пример того, как могут сотрудничать государства не в урон своим интересам, а, наоборот, наращивая свои возможности и создавая возможности другим братским странам и народам. Спасибо за те годы дружбы и сотрудничества, которые мы провели вместе и которые увенчались значительными договорами и проектами».

Глава грузинского государства отметил огромную значимость визита Александра Лукашенко в нынешних белорусско-грузинских отношениях.

«Мы смогли зафиксировать наши двусторонние отношения в ряде особо значимых документов, которые создают прочную основу для сотрудничества между нашими народами и странами», — отметил президент Грузии.

Он также поблагодарил белорусского лидера за особое отношение к грузинам и отметил открытость Александра Лукашенко в вопросах помощи, сотрудничества и развития двусторонних отношений на благо обоих государств.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна