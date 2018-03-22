Президент Грузии: работая с белорусами, мы меняем жизнь рядовых граждан

22.03.2018 23:10 Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили сегодня на торжественном приеме в честь Александра Лукашенко выразил мнение, что белорусско-грузинские отношения являются примером сотрудничества двух государств.



«Работая с белорусами, мы меняем жизнь рядовых граждан, и это имеет особое значение и особо воспринимается политиками, — цитирует Маргвелашвили БЕЛТА. — Думаю, что, смотря на наши отношения, многие страны могут сказать, что это пример того, как могут сотрудничать государства не в урон своим интересам, а, наоборот, наращивая свои возможности и создавая возможности другим братским странам и народам. Спасибо за те годы дружбы и сотрудничества, которые мы провели вместе и которые увенчались значительными договорами и проектами».



Глава грузинского государства отметил огромную значимость визита Александра Лукашенко в нынешних белорусско-грузинских отношениях.



«Мы смогли зафиксировать наши двусторонние отношения в ряде особо значимых документов, которые создают прочную основу для сотрудничества между нашими народами и странами», — отметил президент Грузии.



Он также поблагодарил белорусского лидера за особое отношение к грузинам и отметил открытость Александра Лукашенко в вопросах помощи, сотрудничества и развития двусторонних отношений на благо обоих государств.















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