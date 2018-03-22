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Президент Беларуси подчеркивает заслугу грузинской стороны в успешном развитии отношений


22.03.2018   23:26
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает большую заинтересованность и активность с грузинской стороны в развитии отношений с Беларусью. Об этом он заявил сегодня на торжественном приеме от имени Президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы, уважаемые братья грузины, меня, честно, очень удивили. Я, наверное, в политике больше, чем кто-либо из здесь присутствующих. Тем более, в этой должности. И встречался с разными людьми, разными делегациями. Порой очень много обещаний, разговоров, напутствий, желания завтра же горы свернуть. Проходит полгода - два-три, а элементарные вопросы не решаются", - отметил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, он поначалу думал, что так может быть и в случае с Грузией. "Того, что наши грузинские коллеги так сработают, искренне признаюсь, я не ожидал. Поэтому я без лести вам говорю: вы меня приятно удивили, вы просто молодцы в этом плане, и, наверное, за вами большое будущее", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз поблагодарил грузинскую сторону за гостеприимный прием, оказанный белорусской делегации, и отметил готовность и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество. "Грузинский народ заслуживает хорошей жизни. Это трудолюбивый, предприимчивый народ, который умеет работать в рыночных отношениях гораздо лучше, чем белорусы, - сказал он. - Нам приятно иметь дело с такими партнерами. Если мы что-то способны сделать для вас, вы должны быть абсолютно уверены - мы для вас обязательно сделаем".

"Надо двигаться теми же темпами, которыми мы двигаемся до настоящего момента. Бывайте чаще у нас, мы будем приезжать чаще к вам. И отдохнуть, и поработать, и подсмотреть друг у друга что-то хорошее, перенять лучшее. Все во имя наших народов. Наша политика такая. Думаю, что у вас тоже", - добавил белорусский лидер.






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