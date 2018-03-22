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Премьер-министр Грузии встретился с членами группы докладчиков по демократии Совета Европы
22.03.2018 23:49
Прогресс, достигнутый Грузией по части демократической консолидации, четырехпунктный план реформ и обстановка, сложившаяся на оккупированных территориях страны были главными вопросами обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с членами группы докладчиков по демократии Совета Европы.
Как сообщают в администрации правительства Грузии, демократические процессы в стране были оценены членами указанной группы положительно и как успешные. Премьер-министр подчеркнул значение поддержки стран-членов Совета Европы в достигнутом прогрессе.
«Было отмечено существующее между Советом Европы и Грузией плодотворное сотрудничество и выражена готовность к еще большему усилению двусторонних тесных отношений. В ходе встречи было сказано, что с мая 2019 года страной-председателем комитета министром Совета Европы будет Грузия, чему предается весьма большое значение», - говорится в информации администрации правительства.
Георгий Квирикашвили на встрече с членами делегации акцентировал внимание на тяжелом положении в самопровозглашенных республиках Абхазия и т.н. Южная Осетия с точки зрения соблюдения прав человека и в гуманитарном плане. При этом глава правительства отметил, что Россия продолжает незаконные действия в направлении фактической аннексии этих республик, чему должна быть дана соответствующая оценка со стороны международного содружества.
Члены делегации зафиксировали свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. На встрече, проведенной в администрации правительства Грузии, присутствовали постоянный представитель Грузии в Совете Европы Ираклий Гивиашвили и заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.
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