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Россия продолжает незаконные действия по аннексии Абхазии и Цхинвальского региона - Квирикашвили


22.03.2018   23:53
Прогресс, достигнутый Грузией по части демократической консолидации, четырехпунктный план реформ и обстановка, сложившаяся на оккупированных территориях страны были главными вопросами обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с членами группы докладчиков по демократии Совета Европы.

Как сообщают в администрации правительства Грузии, со стороны членов указанной группы, протекающие в стране демократические процессы, были оценены положительно и как успешные.

Премьер-министр подчеркнул значение поддержки стран-членов Совета Европы в достигнутом прогрессе.
«Было отмечено существующее между Советом Европы и Грузией плодотворное сотрудничество и выражена готовность к еще большему усилению двусторонних тесных отношений.

В ходе встречи было сказано, что с мая 2019 года страной-председателем комитета министром Совета Европы будет Грузия, чему предается весьма большое значение», - говорится в информации администрации правительства.

Георгий Квирикашвили на встрече с членами делегации особое внимание акцентировал на тяжелом положении в оккупированных регионах Грузии с точки зрения соблюдения прав человека и в гуманитарном плане.

При этом глава правительства отметил, что Россия продолжает незаконные действия в направлении фактической аннексии Абхазского и Цхинвальского регионов, чему должна быть дана соответствующая оценка со стороны международного содружества.

Члены делегации зафиксировали свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На встрече, проведенной в администрации правительства Грузии, присутствовали постоянный представитель Грузии в Совете Европы Ираклий Гивиашвили и заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.






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