|
Лукашенко подарил грузинскому коллеге трактор
22.03.2018 23:57
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили малогабаритный трактор BELARUS-152, передает корреспондент БЕЛТА.
Вручение подарка состоялось после приема от имени грузинского лидера в честь Президента Беларуси.
Как известно, Президент Грузии занимается сельским хозяйством на своем приусадебном участке, возделывает сад и огород. Он даже размещал в социальной сети фотоотчет о том, как из семян белорусского картофеля получил неплохой урожай.
Малогабаритный трактор BELARUS-152 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, прицепными машинами и орудиями, а также работ в коммунальном хозяйстве и промышленности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна