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Лукашенко подарил грузинскому коллеге трактор


22.03.2018   23:57
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили малогабаритный трактор BELARUS-152, передает корреспондент БЕЛТА.

Вручение подарка состоялось после приема от имени грузинского лидера в честь Президента Беларуси.

Как известно, Президент Грузии занимается сельским хозяйством на своем приусадебном участке, возделывает сад и огород. Он даже размещал в социальной сети фотоотчет о том, как из семян белорусского картофеля получил неплохой урожай.

Малогабаритный трактор BELARUS-152 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, прицепными машинами и орудиями, а также работ в коммунальном хозяйстве и промышленности.






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