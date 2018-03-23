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В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них


23.03.2018   11:06
В рамках 37-ой сессии Совета по правам человека ООН (HRC) прошли генеральные дебаты по десятому вопросу повестки дня – техническое сотрудничество и развитие возможностей.

В рамках встречи, постоянный представитель Грузии в офисе ООН в Женеве и других организациях Виктор Долидзе говорил о тесном сотрудничестве между офисом Верховного комиссара по правам человека ООН и Грузией.

В своем выступлении он уделил внимание тяжелому положению с точки зрения прав человека в оккупированных Абхазском и Цхинвальском регионах и посягательству на жизнь Арчила Татунашвили со стороны оккупационных сил в Цхинвали.

Постоянный представитель Грузии также отметил, что ситуация еще более тревожная, учитывая, что в оккупированных регионах невозможно получить доступ к международным механизмам мониторинга прав человека, включая вход Верховного комиссара ООН в соответствии с резолюцией HRC, принятой к 2017 году — «Сотрудничество с Грузией».

В рамках встречи заявления в связи с Грузией сделали ЕС, США, Азербайджан, Великобритания, Эстония, Польша, Латвия, Литва и Финляндия.

В своих заявлениях делегации единодушно поддержали свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах.






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