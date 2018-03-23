Квирикашвили: Грузия была, есть и будет верным стратегическим партнером США

23.03.2018 11:15 «Для правительства Грузии, партнерство с США является наивысшим приоритетом», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с послом США в Грузии Яном Келли



По его словам, с точки зрения партнерства Грузия — США, последний год был особенно примечательным и образцовым.



«Посол США Ян Келли внес большой вклад в углубление отношений между Грузией и США, и я хотел бы поблагодарить его за это.



Посол Келли завершает дипломатическую деятельность в Грузии и возвращается на родину. Я желаю ему удачи!



Надеюсь, что Ян Келли и его жена Франческа еще раз посетят Грузию в качестве друзей нашей страны. Мы всегда будем им рады.



Грузия была, есть и будет стратегическим партнером США », — сказал Георгий Квирикашвили.



Посол США в Грузии Ян Келли завершает свою дипломатическую деятельность, и, соответственно, позиция посла США в Грузии освободится в конце марта.















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