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Квирикашвили: Грузия была, есть и будет верным стратегическим партнером США
23.03.2018 11:15
«Для правительства Грузии, партнерство с США является наивысшим приоритетом», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с послом США в Грузии Яном Келли
По его словам, с точки зрения партнерства Грузия — США, последний год был особенно примечательным и образцовым.
«Посол США Ян Келли внес большой вклад в углубление отношений между Грузией и США, и я хотел бы поблагодарить его за это.
Посол Келли завершает дипломатическую деятельность в Грузии и возвращается на родину. Я желаю ему удачи!
Надеюсь, что Ян Келли и его жена Франческа еще раз посетят Грузию в качестве друзей нашей страны. Мы всегда будем им рады.
Грузия была, есть и будет стратегическим партнером США », — сказал Георгий Квирикашвили.
Посол США в Грузии Ян Келли завершает свою дипломатическую деятельность, и, соответственно, позиция посла США в Грузии освободится в конце марта.
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