Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Грузия была, есть и будет верным стратегическим партнером США


23.03.2018   11:15
«Для правительства Грузии, партнерство с США является наивысшим приоритетом», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с послом США в Грузии Яном Келли

По его словам, с точки зрения партнерства Грузия — США, последний год был особенно примечательным и образцовым.

«Посол США Ян Келли внес большой вклад в углубление отношений между Грузией и США, и я хотел бы поблагодарить его за это.

Посол Келли завершает дипломатическую деятельность в Грузии и возвращается на родину. Я желаю ему удачи!

Надеюсь, что Ян Келли и его жена Франческа еще раз посетят Грузию в качестве друзей нашей страны. Мы всегда будем им рады.

Грузия была, есть и будет стратегическим партнером США », — сказал Георгий Квирикашвили.

Посол США в Грузии Ян Келли завершает свою дипломатическую деятельность, и, соответственно, позиция посла США в Грузии освободится в конце марта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна