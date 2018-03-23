МВД Грузии начнет расследование по делу Звиада Девдариани

23.03.2018 11:28 Как ответственное ведомство, МВД считает себя обязанным начать расследование по делу Звиада Девдариани.



Об этом заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили заявила в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».



«Мы изучили каждое заявление, которое распространилось в интернете. Несмотря на то, что конкретные лица не обращались в МВД, были выявлены определенные признаки преступления, в результате чего принято решение, чтобы МВД начало расследование по этому факту», — заявила Натия Мезвришвили.



Представители «Женского движения» обвинили Звиада Девдариани, которого Народный защитник назвал кандидатом в члены попечительского совета Общественного вещателя, в сексуальном притеснении. В результате, он снял свою кандидатуру.



Сегодня стало известно, что правление неправительственной организации «Агентство гражданского развития» удовлетворило заявление Звиада Девдариани о прекращении досрочном прекращении полномочий на посту директора.















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