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Нижняя палата Конгресса США одобрила финансовую помощь Грузии


23.03.2018   11:57
Нижняя палата представителей Конгресса США одобрила консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, согласно которому общий объем финансовой помощи Грузии составит более 103 миллионов долларов.

Лидеры демократов и консерваторов договорились по проекту бюджета США в четверг, 22 марта. По словам одного из наиболее высокопоставленных демократов в сенате США Чака Шумера, в проект бюджета заложена сумма в 1,3 триллиона долларов.

Как говорится в документе, «не менее 105,3 миллиона долларов должны быть доступны для оказания помощи Грузии». Отмечается, что выделяемые США средства не могут быть использованы для поддержки «российской оккупации грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского района т.н. Южной Осетии».
Следует отметить, что, согласно законопроекту, общий объем финансовой помощи Украине составит 620,7 миллиона долларов.

Перед вступлением в силу консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей, его также должен подписать президент США Дональд Трамп.






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