В Батумском порту и построят новый терминал

23.03.2018 12:05 Международная логистическая компания Wondernet Exspress LLP построит в порту Батуми мультимодальный транзитный терминал для поставок минеральных удобрений из стран Центральной Азии на мировые рынки, сообщает пресс-служба министерства финансов Грузии.



Соответствующий договор был подписан 22 марта представителями Wondernet Exspress и администрации Батумского порта. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 20 миллионов долларов.



Наряду с терминалом, проект предусматривает строительство складских объектов для хранения 60 тысяч тонн минеральных удобрений. Складское помещение будет разделено на несколько частей, что обеспечит возможность хранения удобрений разного типа. Производственная мощность терминала на начальном этапе рассчитана на обработку до 1,2 миллиона тонн минеральных удобрений в год.



Проект будет реализован при участии компаний «Батумский морской порт» и «Грузинская железная дорога», а также правительства Грузии.



Как отмечают в Минфине Грузии, этот проект «окажет положительное влияние как на экономику Грузии, так и на экономику других стран-членов нового коридора, который самым коротким и удобным маршрутом из Центральной Азии в Черное море».



Компания Wondernet Express была основана в Нидерландах в 2008 году, имеет офисы в странах Европы и Азии, в том числе в Грузии и России.



ООО «Батумский морской порт» с февраля 2008 года находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО «КазТрансОйл». В 2017 году перевалка грузов в Батумском порту составила 4,2 миллиона тонн — на 25% меньше, чем годом ранее. В том числе обработка сухих грузов в порту в прошлом году сократилась на 9,1% — до 795 тысяч тонн.















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