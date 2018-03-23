Заместитель главного прокурора Грузии об экстрадиции Саакашвили

23.03.2018 13:05 Мы сотрудничаем со всеми соответствующими ведомствами, чтобы все виновные приехали и понесли ответственность перед правосудием, - об этом «IPN» заявил заместитель главного прокурора Георгий Гогадзе, отвечая на вопрос о запросе об экстрадиции Михеила Саакашвили.



«Мы сотрудничаем со всеми соответствующими ведомствами и стараемся, чтобы все виновные, будь они в статусе осужденных или обвиняемых, прибыли в Грузию и понесли ответственность в соответствии с законом. Прокуратура Грузии проводит все следственные действия, мы сотрудничаем со всеми сторонами, чтобы все виновные приехали и понесли ответственность перед грузинским правосудием», - сказал Георгий Гогадзе.

















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