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Заместитель главного прокурора Грузии об экстрадиции Саакашвили
23.03.2018 13:05
Мы сотрудничаем со всеми соответствующими ведомствами, чтобы все виновные приехали и понесли ответственность перед правосудием, - об этом «IPN» заявил заместитель главного прокурора Георгий Гогадзе, отвечая на вопрос о запросе об экстрадиции Михеила Саакашвили.
«Мы сотрудничаем со всеми соответствующими ведомствами и стараемся, чтобы все виновные, будь они в статусе осужденных или обвиняемых, прибыли в Грузию и понесли ответственность в соответствии с законом. Прокуратура Грузии проводит все следственные действия, мы сотрудничаем со всеми сторонами, чтобы все виновные приехали и понесли ответственность перед грузинским правосудием», - сказал Георгий Гогадзе.
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