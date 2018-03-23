«Грузинская мечта» представила законодательную инициативу под названием «поправки Гиргвлиани»

23.03.2018 13:47 «Грузинская мечта» представила законодательную инициативу под названием «поправки Гиргвлиани»

Фракция «Грузинская мечта» представила законодательную инициативу под названием «поправки Гиргвлиани», согласно которой, поправки вносятся в 12 статью УК, а в самом Кодексе появятся две новые статьи. Глава фракции Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции детально рассказал о содержании инициативы и отметил, что законопроект будет зарегистрирован сегодня же.



Мдинарадзе напомнил, что 29 января фракция анонсировала подготовку законодательной инициативы, которая обеспечила бы очень высокий стандарт неприкосновенности правосудия и защита граждан от государственного насилия.



«Эта инициатива символически названа «поправки Гиргвлиани». «Грузинская мечта» считала себя ответственной перед обществом не только исполнить правосудие по делу Сандро и другим аналогичным делам, но и создать твердые политические и правовые барьеры для превенции рецидивов дела Гиргвлиани и установить для представителей власти ограничения высокого уровня, чтобы никто и никогда не посмел бы помешать исполнению правосудия. Фракция выполнила обязательство, принятое обществом, и мы инициируем этот законопроект», — сказал Мдинарадзе.















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